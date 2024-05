Serie A, Roma-Juventus: dove vederla in tv e streaming

La Roma di Daniele De Rossi ospita allo "Stadio Olimpico" la Juventus, nel big match della 35a giornata di Serie A. I giallorossi vengono dall'impegno europeo contro il Bayer Leverkusen, ma i bianconeri non hanno molto da chiedere a questo campionato. Ecco dove vederla in tv e streaming.

La sfida di cartello della 35a giornata di Serie A è sicuramente quella tra Roma e Juventus. I giallorossi sono al quinto posto in classifica con 59 punti, piazzamento che gli consentirebbe di giocare nella prossima Champions League. Dietro la squadra di De Rossi c'è l'Atalanta ad appena due punti di ritardo, che però ha la partita con la Fiorentina da recuperare. I bianconeri, invece, allenati da Massimiliano Allegri, sono al terzo posto in campionato con 65 punti, e quindi, seppur manchi ancora l'aritmetica, sono praticamente certi di giocare in Champions nella prossima stagione. Di seguito le informazioni su dove vedere il match in tv e streaming.

Roma-Juventus, ecco dove vederla

Il match tra Roma e Juventus si giocherà domenica sera alle ore 20.45, in uno Stadio Olimpico che si presuppone caldissimo. La partita sarà trasmessa in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console.