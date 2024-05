Serie A, Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della partita

Il Sassuolo deve vincere per sperare ancora alla salvezza, che a causa delle ultime due sconfitte consecutive si è complicata tremendamente. Mentre l'Inter, vuole continuare a vincere per poter raggiungere l'obiettivo dei 100 punti in classifica, ecco le probabili formazioni del match.

Nella 35a giornata di Serie A, il Sassuolo affronta l'Inter, vincitrice dello Scudetto da ormai quasi due settimane. I neroverdi sono a un passo dalla retrocessione, sebbene la matematica gli concede ancora qualche speranza. Ballardini non è riuscito a trovare il bandolo della matassa per rivitalizzare una squadra che ad inizio stagione era riuscita a battere Juventus e proprio i nerazzurri, facendo pensare a un altro tipo di campionato. I neroverdi giocheranno con il loro miglior 11, a discapito della pesante assenza di Berardi e dello squalificato Tressoldi, mentre Inzaghi potrebbe optare per un pò di turnover. Il match si giocherà sabato sera e qui ci sono le informazioni su dove vederla. Ecco le probabili formazioni della partita.

Le probabili formazioni del match di Serie A tra Sassuolo ed Inter

Ballardini, dopo l'esperimento fallimentare di una formazione più difensivista, sembra essere intenzionato a tornare al più classico e congeniale 4-2-3-1, con il ritorno di Lauriente dalla squalifica. In difesa ci sarà Erlic al fianco di Ferrari per sostituire lo squalificato Tressoldi, mentre a centrocampo c'è ballottaggio tra Volpato e Boloca, e nel caso giocasse quest'ultimo, il modulo dovrebbe essere più un 4-3-3. Dubbi invece sulla formazione che schiererà l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, che potrebbe iniziare a varare un pò di turnover, ma ancora non ha sciolto le riserve: Dimarco ed Acerbi non partiranno titolari, ma possibile che venga data una chance da titolare ai vari Frattesi, Dumfries, Sanchez e Buchanan, ma al momento Inzaghi dovrebbe essere orientato a schierare l'11 titolare.

Ecco le probabili formazioni complete della partita tra Sassuolo ed Inter:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.