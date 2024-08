Udinese-Empoli, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Udinese-Empoli, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 37a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Fabio Cannavaro e quella di Davide Nicola è previsto per le 15:00 di domenica 19 maggio.

Udinese-Empoli, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra bianconeri e biancoblù è previsto per domenica 19 maggio alle 15:00. La gara, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Fabio Cannavaro a quella di Davide Nicola. I friuliani sono reduci dalla vittoria esterna decisiva per la corsa salvezza arrivata con il parziale di 0-2 sul campo del Lecce: a regalare i 3 punti ai ragazzi di Cannavaro sono stati i gol di Samardzic e Lucca. I toscani vengono invece da una sconfitta per 0-2 che li ha fatti scivolare in terzultima posizione, in quella che corrisponde alla zona retrocessione, per mano della Lazio: a decidere la gara sono stati Vecino e Patric.

La direzione della gara sarà affidata a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, che sarà coadiuvato da Carbone e Giallatini. Il quarto uomo sarà Di Marco, mentre in sala VAR presenzieranno Irrati e Chiffi.

Dove vedere Udinese-Empoli in TV e streaming

La partita prevista per le 15:00 di domenica 19 marzo sarà disponibile in esclusiva su DAZN e Sky. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Udinese-Empoli anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Udinese-Empoli, le probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca. All. Cannavaro.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.