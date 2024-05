Verona-Inter, probabili formazioni: le scelte di Tudor e Ballardini per la gara di Serie A

Verona-Inter, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Marco Baroni e Simone Inzaghi in vista della sfida valida per la 38a giornata dell'edizione 2023/24 del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 20:45 di domenica 26 maggio.

I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo il pareggio interno ottenuto contro la Lazio: ad aprire la gara era stato un gol di Kamada, reso vano dalla marcatura sul finale di Dumfries. I ragazzi di Inzaghi hanno conquistato la vetta matematica della classifica già da diverse giornate, ma i recenti risultati testimoniano come ci sia comunque la volontà da parte di Lautaro Martinez e compagni di chiudere il campionato con il maggior numero di punti possibile.

Per quanto riguarda gli scaligeri, la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana per 1-2 ha permesso agli uomini di Baroni di raggiungere la matematica salvezza con una giornata di anticipo. Grazie alle reti di Folorunsho e Suslov dello scorso lunedì il Verona si trova dunque a 37 punti, a 4 lunghezze di distanza dalla terzultima posizione occupata dall'Empoli ad una sola giornata dalla fine del campionato. La lotta per il mantenimento del massimo campionato italiano vedrà quindi coinvolte solo Empoli, Udinese e Frosinone, con Sassuolo e Salernitana che non hanno più alcuna possibilità di mantenere la categoria vista la distanza dalla 17esima posizione in classifica.

La direzione della gara di oggi sarà affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Lombardo. Il quarto uomo sarà Camplone, mentre in sala VAR agiranno Valeri e Miele.

Verona-Inter, probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Folorunsho, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski. All. Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.