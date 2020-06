Questa sera alle ore 21 allo stadio di Aldo Gastaldi di Chiavari (Genova), si disputerà il match Entella Salernitana valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie B (11.a di ritorno). Match molto delicato per entrambe le squadre con i liguri che si trovano a metà del guado all’undicesimo posto con 38 punti a meno quattro dalla zona playoff e a più cinque da quella playout. Dal canto loro i campani sono settimi con 43 punti e dunque in una posizione che gli permetterebbe di giocarsi gli spareggi promozione, ma dovranno fare attenzione perchè il margine è ridotto.

Nel primo incontro dopo la lunga sospensione per l’emergenza Covid-19 i padroni di casa sono usciti sconfitti 2-1 sul campo del Cosenza, mentre gli ospiti hanno pareggiato per 1-1 all’Arechi contro il Pisa. Scopriamo adesso tutte le coordinate per assistere al match tra le formazioni di Entella e Salernitana.

Serie B, dove vedere Entella Salernitana streaming e in tv

Il match Entella-Salernitana in programma alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN, con telecronaca di Ricky Buscaglia; la gara dell’Arechi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Entella Salernitana, precedenti e designazioni arbitrale

Sono quattro i precedenti in terra ligure di cui uno di Coppa Italia, con bilancio in perfetta parità sia come vittorie (due per parte) sia come reti realizzate (tre ciascuno). L’ultima gara disputata al Gastaldi è stata quella della stagione 2017-18 (16 dicembre 2017) con vittoria granata per 2-0 grazie alle reti di Kiyine e Sprocati. Nel match d’andata giocato all’Arechi lo scorso 2 novembre, vittoria della formazione di Gian Piero Ventura su quella di Roberto Boscaglia per 2-1.

L’arbitro della gara sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara che sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Bercigli di Valdarno (Vicenza) e Alessio Berti di Prato (Firenze), mentre il quarto uomo sarà Marco Serra di Torino.