Serie B: probabili formazioni Entella Salernitana

Questa sera Entella Salernitana si sfideranno allo stadio Aldo Gastaldi di Chiavari (ore 21) per la 30.a giornata del campionato cadetto; ora andiamo a vedere quali potrebbero essere gli schieramenti delle due squadre. Dopo aver parlato anche di dove vedere Entella Salernitana in tv e streaming, basterà cliccare il link inerente.

Formazioni Entella Salernitana, le scelte dei due allenatori

Roberto Boscaglia allenatore dei liguri, non potrà contare solamente sugli squalificati Pellizzer e Dezi e manderà in campo la sua squadra con il modulo 4-3-1-2 con Contini a difendere la porta, in difesa Coppolaro e Chiosa centrali e sugli esterni Poli e Sala, mentre a centrocampo Paolucci regista con ai suoi lati Mazzitelli e Settembrini, trequartista Schenetti e coppia d’attacco Mancosu-De Luca.

Nella Salernitana Gian Piero Ventura non avrà a disposizione lo squalificato Lombardi e gli infortunati Heurtaux, Mantovani e Cerci. Dunque parecchi problemi di formazione che scenderà in campo con il 3-5-2 con Vannucchi tra i pali, terzetto difensivo composto da Aya, Migliorini e Jarozinsky, centrocampo con Dziczek regista e ai suoi lati Di Tacchio (in ballottaggio con Maistro) e Morrone, mentre sugli esterni agiranno Capezzi e Kiyine. In attacco vicino all’inamovibile Djuric dovrebbe esserci Jallow.

Saranno cinque i diffidati che alla prossima ammonizione saranno squalificati e si tratta di Chajia, De Luca e Schenetti per i padroni di casa e Kijine e Maistro per gli ospiti.

Probabili formazioni Entella Salernitana

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Poli, Coppolaro, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Mancosu G.De Luca.

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi; Aya, Migliorini, Jarozinsky; Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Morrone, Kiyine; Djuric, Jallow.