Questa sera alle ore 21 allo stadio Curi (a porte chiuse) si disputerà il match Perugia Crotone, valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie B (11.a di ritorno). Gara importante per le due squadre che hanno obiettivi diversi: i padroni di casa si trovano al decimo posto con 39 punti e a -3 dall’ultimo posto per la qualificazione ai playoff ora occupato dal Chievo (42 punti), mentre gli ospiti sono secondi (che vale la promozione) a 50 punti con due punti di vantaggio sul terzo (Frosinone 48) e dunque ogni punto conquistato potrebbe essere decisivo. Nell’ultimo turno giocato lo scorso weekend gli umbri hanno espugnato il campo dell’Ascoli per 1-0, invece i calabresi hanno pareggiato 1-1 allo Scida contro il Chievo. Sarà un match da non perdere quello tra le formazioni di Perugia e Crotone: scopriamo quindi dove sarà trasmessa questa impostante gara.

Dove vedere Perugia Crotone: streaming e diretta tv

Il match Perugia-Crotone in programma alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN, con telecronaca di Marco Calabresi; la gara dell’Arechi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Perugia-Crotone, precedenti e designazione arbitrale

I precedenti in terra umbra sono sei con tre vittorie del Perugia e tre pareggi, ospiti quindi mai vittoriosi. La scorsa stagione questo match al Curi si è disputato il 2 novembre 2018 con vittoria del Grifo per 2-1 con reti di Verre e all’autorete di Simy, con quest’ultimo che aveva momentaneamente pareggiato per i rossoblu. Vittoria biancorossa anche nell’incontro d’andata (2-3) giocato in Calabria lo scorso 9 novembre.

L’arbitro della gara sarà Antonio Di Martino della sezione di Teramo che sarà coadiuvato dagli assistenti Pasquale Capaldo di Napoli e Christian Rossi di La Spezia, mentre il quarto uomo sarà Antonio Rapuano di Rimini.