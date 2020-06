Serie B, probabili formazioni Perugia Crotone

Questa sera Perugia Crotone si sfideranno allo stadio Curi (ore 21) per la 30.a giornata del campionato cadetto; ora andiamo a vedere quali potrebbero essere gli schieramenti delle due squadre che adottano lo stesso modulo, ovvero il 3-5-2. In precedenza abbiamo parlato anche di dove vedere Perugia Crotone in tv e streaming, adesso però è arrivato il momento di scoprire come scenderanno in campo le due squadre.

Formazioni Perugia Crotone, le scelte dei due allenatori

I padroni di casa di mister Serse Cosmi dovrebbero partire con Vicario tra i pali, terzetto difensivo formato da Rosi, Angella e Sgarbi; a centrocampo Carraro regista, mentre ai suoi fianchi agiranno Falzerano e Caviglia e sugli esterni Mazzocchi e Di Chiara. La coppia d’attacco dovrebbe essere quella titolare con Iemmello e Falcinelli, anche se quest’ultimo potrebbe lasciare spazio a Melchiorri.

L’unico indisponibile sarà il difensore slovacco Gyombér che ha un problema al quadricipite accusato nella seduta di allenamento di martedì.

Il tecnico dei calabresi Giovanni Stroppa, ha tutta la rosa a disposizione eccetto lo squalificato Barberis che nel match contro il Chievo era diffidato e ha preso un ammonizione; in porta giocherà Cordaz, dietro difesa a tre composta da Cuomo, Marrone e Golemic con il servo in ballottaggio con Spolli; in mezzo al campo con Benali in cabina regia, gli esterni saranno Gerbo e Molina con Zanellato e Crociata vicino Benali. In attacco agiranno Symy e Armenteros.

Diffidati Perugia: Carraro, Di Chiara, Sgarbi, Vicario.

Diffidati Crotone: Benali e Mustaccio.

Probabili formazioni Perugia Crotone

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Sgarbi, Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Caviglia, Di Chiara, Iemmello, Falcinelli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic, Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina, Armenteros, Simy.