Dove vedere Benevento Livorno in tv e streaming Dazn

Il Benevento sfida il Livorno nello scontro valido per la 35ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming su DAZN.

Venerdì 17 Luglio alle ore 21:00 nello Stadio Ciro Vigorito si disputerà la partita Benevento-Livorno 2020 di Serie B. La squadra di casa è al vertice della classifica, e le sue condizioni non potrebbero essere più favorevoli, ma nell’ultima partita non è riuscita a vincere, quindi punterà a consolidare la sua posizione e i suoi punti. La squadra ospite al contrario è nel fondo della classifica, sempre più vicina alla retrocessione che sembra ormai inevitabile, ma si deve cercare almeno di concludere la stagione portando a casa qualche punto in più rispetto ai pochi conquistati.

Il pronostico della sfida è tutta in favore del Benevento. In classifica è 1 con 77 punti e arriva da una striscia altalenante di gare: un pareggio con l’Empoli, una vittoria con la Juve Stabia, una sconfitta con il Crotone, un pareggio con il Venezia e una sconfitta con il Trapani. Il Livorno, invece, è ultimo con 21 punti e arriva da una striscia negativa: una vittoria con la Juve Stabia e ben quattro sconfitte consecutive con il Venezia, il Trapani, la Cremonese, e lo Spezia. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento Livorno: dalle notizie sulle probabili formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming su Rai Sport o Dazn. Scopri i telecronisti Serie B per la 35a giornata: le voci su Dazn e Rai Sport

Dove vedere Benevento Livorno: Canale Tv e streaming

Partita : Benevento Livorno

Data : Venerdì 17 Luglio 2020

Orario : 21.00

Canale tv : NESSUNA COPERTURA

Streaming: Dazn

Dove vedere Benevento Livorno in streaming live su Dazn

La partita Benevento Livorno, match valido per la 32° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche in tv, se si è in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, o se si collega al televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport +HD.

La gara sarà visibile in diretta streaming anche su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini.

Benevento Livorno, le probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Manfredini; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Del Pinto, Hetemaj; Kragl, Improta, Sau. All.: Inzaghi

Livorno (3-5-2): Plizzari; Boben, Marie Sainte, Bogdan; Morelli, Ruggiero, Luci, Awua, Porcino; Pallecchi, Braken. All.: Filippini