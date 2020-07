Telecronisti Serie B 35.a giornata: le voci di Rai Sport e DAZN. Prosegue la rincorsa al secondo posto nel campionato cadetto della Serie BKT: dopo la promozione del Benevento chi raggiungerà la Serie A e chi invece dovrà scendere tra i professionisti in Serie C? Il primo verdetto è però già arrivato: Livorno automaticamente in Lega Pro dopo la sconfitta nell’ultima gara di campionato. Ma quali sono i telecronisti di Rai Sport e DAZN che commenteranno le gare della 35° giornata di Serie BKT? Andiamo a scoprirli.



35° turno di campionato di Serie BKT che inizierà domani, venerdì 17 luglio, alle 18.45 con l’anticipo dell’Adriatico tra Pescara e Frosinone. Alle 21.00 in programma tutti gli altri match, alcuni validi per la zona playoff e altri per la zona bassa della classifica. Tra questi particolare attenzione al big match in programma allo Scida tra Crotone e Salernitana. Come sempre è disponibile anche Zona Gol, il programma che porta su tutti i campi della Serie B con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: insomma, emozioni dal primo all’ultimo minuto.

Pescara-Frosinone, venerdì 17 luglio ore 18.45 (Rai Sport + HD, Rai Sport, DAZN)

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello, commento: Andrea Agostinelli

Telecronaca: Gabriele Giustiniani, commento: Stefan Schwoch

Cittadella-Ascoli, venerdì 17 luglio ore 21.00 (DAZN)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Juve Stabia-Chievo, venerdì 17 luglio ore 21.00 (DAZN)

Telecronaca: Federico Zanon

Pordenone-Cosenza, venerdì 17 luglio ore 21.00 (DAZN)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Perugia-Cremonese, venerdì 17 luglio ore 21.00 (DAZN)

Telecronaca: Marco Calabresi

Benevento-Livorno, venerdì 17 luglio ore 21.00 (DAZN)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Crotone-Salernitana, venerdì 17 luglio ore 21.00 (DAZN)

Telecronaca: Raffaele Pappadà

Pisa-Trapani, venerdì 17 luglio ore 21.00 (DAZN)

Telecronaca: Alessandro Iori

Spezia-Venezia, venerdì 17 luglio ore 21.00 (DAZN)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Empoli-Virtus Entella, venerdì 17 luglio ore 21.00 (DAZN)

Telecronaca: Cristiano Puccetti