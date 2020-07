Dove vedere Cremonese Chievo Verona streaming e diretta tv, match Serie B lunedì 13 luglio

Prosegue spedito il campionato di Serie B 2019/20 e l’incontro tra Cremonese e Chievo Verona ci offrirà senz’altro grandi emozioni. Gli uomini di Bisoli vengono da due vittorie consecutive contro Pescara e Livorno, arrivate dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 con la Salernitana. Prestazioni incoraggianti le ultime due per la Cremonese, che guarda alle gare successive con fiducia. L’obiettivo salvezza è tutt’altro che centrato e un risultato positivo contro il Chievo, potrebbe essere la chiave per risolvere questo campionato di sofferenza per la compagine di Cremona.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Il Chievo è in zona play-off, ma per i veneti non c’è niente di già scritto. Gli ultimi risultati con Entella e Trapani (due pareggi) sono stati un passo indietro rispetto alla gara con il Frosinone di Nesta, vinta per 2-0 grazie ai gol di Obi e Vignato. Deludente specialmente l’ultimo pareggio con i siciliani, terzultimi in classifica. L’amarezza dopo questo pareggio interno è stata tanta, testimoniata anche da Emanuele Giaccherini, autore del gol del vantaggio (match terminato 1-1). “Una gara da vincere” ha detto l’ex Juventus a fine gara. Dunque, il Chievo farà di tutto pur di portare a casa i tre punti con la Cremonese, ma gli uomini di Bisoli sembrano essere più in palla in queste ultime gare. Calcio d’inizio ore 21, lunedì 13 luglio.

Cremonese-Chievo streaming e diretta tv, dove vedere match Serie B lunedì 13 luglio

Il match tra Cremonese-Chievo, valido per la 34a giornata di Serie B 2019/20 e in programma lunedì 13 luglio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. La piattaforma tv detiene i diritti del campionato cadetto in questa stagione. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.