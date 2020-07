Dove vedere Cremonese Pescara streaming e diretta tv Dazn

La Cremonese sfida il Pescara nello scontro valido per la 32ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming su Rai Sport o DAZN.

Cremonese Pescara, due squadre che avevano iniziato il campionato con ben altri obiettivi rispetto alla classifica attuale, si affrontano in una partita molto importante in zona playout. Il Pescara ha un margine di cinque punti proprio sulla Cremonese quintultima, ma per non tornare a rischio dovrà provare a evitare la sconfitta in questo scontro diretto. Allo stesso tempo per la Cremonese questa è un’occasione ghiotta per provare a inguaiare una diretta concorrente e fare la corsa su un’altra squadra oltre alla Juve Stabia nell’ottica di raggiungere la salvezza diretta.

In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese Pescara: dalle notizie sulle probabili formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming su Dazn.

Dove vedere Cremonese Pescara: Canale Tv e streaming

Partita : Cremonese Pescara

Data : Venerdì 03 Luglio 2020

Orario : 21.00

Canale tv : NESSUNA COPERTURA

Streaming: Dazn

Dove vedere Cremonese Pescara in live streaming su Dazn

La partita Cremonese Pescara, match valido per la 32° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche in tv, se si è in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, o se si collega al televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport +HD.

La gara sarà visibile in diretta streaming anche su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia.

Le probabili formazioni di Cremonese Pescara

Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Zortea; Valzania, Castagnetti, Kingsley; Parigini, Ceravolo, Celar. Allenatore: Baroni

Pescara (4-4-2): Fiorillo; Balzano, Betella, Scognamiglio, Crecco; Zappa, Busellato, Palmiero, Memushaj; Pucciarelli, Galano. Allenatore: Legrottaglie