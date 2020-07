Dove vedere Cremonese Spezia streaming e diretta tv, match Serie B venerdì 24 luglio

Match cruciale sia per la Cremonese di Bisoli che per lo Spezia di Vincenzo Italiano, anche se gli obiettivi di queste due compagini in Serie B sono diametralmente opposti. Infatti, da quando Bisoli siede sulla panchina della squadra di Cremona, la situazione è notevolmente migliorata dato che la Cremonese si trova ora fuori dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque gare, Bisoli e i suoi ragazzi hanno ottenuto ben tre vittorie e due pareggi. L’ultimo in casa del Perugia, match costato l’esonero a Serse Cosmi.

Lo Spezia invece è al terzo posto in classifica e sogna l’approdo diretto in Serie A senza passare per i playoff, ma il secondo posto occupato dal Crotone dista ben 6 punti e recuperare un gap simile a tre giornate dal termine è oramai utopistico. L’ultima sconfitta interna contro il Venezia è stato un brusco stop dopo due vittorie consecutive con Cosenza e Livorno. I play-off oramai sono vicinissimi e i liguri si giocheranno l’accesso al paradiso calcistico italiano passando per questi spareggi. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 24 luglio.

Cremonese-Spezia streaming e diretta tv, dove vedere Serie B venerdì 24 luglio

Il match di Serie B 2019/20, Cremonese-Spezia, in programma venerdì 24 luglio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN.