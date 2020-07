DOVE VEDERE ENTELLA CHIEVO STREAMING E DIRETTA TV – Si continua spediti anche in Serie B, dove siamo giunti alla 32° giornata di campionato. Archiviata la questione Benevento, con i campani volati in Serie A, e di fatto anche quella relativa al Livorno, ormai spacciato e senza più giocatori per andare dignitosamente avanti, ci sono da chiudere le pratiche playoff e playout. Per la prima delle due, sono coinvolte direttamente Entella e Chievo, di fronte venerdì 3 luglio alle ore 21.00 a Chiavari.

DOVE VEDERE ENTELLA CHIEVO – L’Entella sta avendo un rendimento altalenante in questo (ri)avvio di stagione: sconfitta a Cosenza, vittoria interna sulla Salernitana, sconfitta a Pordenone. La zona playout è a distanza di sicurezza, visto che i chiavaresi sono undicesimi a 41 punti, 7 lunghezze sopra la Cremonese sedicesima: ed allora, l’Entella prova a conquistarsi i playoff, distanti soli tre punti (a 44 c’è la Salernitana battuta appena una settimana fa).

In questa lotta playoff è coinvolto anche, come detto, il Chievo, fermo a 45 punti ed al settimo posto. I veronesi, al primo anno di B dopo oltre dieci anni, sono più in difficoltà del previsto, ed anche dopo la sosta stanno confermando tali difficoltà: 4 punti dopo il “restart”, con un pareggio a Crotone, seguito dalla sconfitta in casa con lo Spezia e finalmente la vittoria, arrivata contro il Frosinone per 2-0. Adesso le due sfidanti si affrontano a Chiavari, per continuare a sognare: appuntamento alle ore 21.00 di venerdì 3 luglio.

Serie B, dove vedere Entella Chievo in streaming e in tv

I chiavaresi giocano in casa, e da quattro partite a questa parte tale fattore non è poco per l'Entella: due vittorie in casa e due sconfitte in trasferta negli ultimi match, quindi occhio al fattore campo (seppure si giochi a porte chiuse). Si tratta di uno scontro ad alta quota, tra due squadre vogliose di punti e di Serie A: calcio d'inizio venerdì 3 luglio alle ore 21. La sfida tra Entella e Chievo sarà trasmessa in diretta tv e streaming sulla piattaforma pay tv DAZN.