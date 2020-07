ENTELLA CHIEVO PROBABILI FORMAZIONI – Si sfidano a Chiavari due squadre vicine in classifica, distanti solo 4 punti e vogliose di punti preziosi per conquistare i playoff: l’Entella arriva da una sconfitta esterna in Friuli in casa del Pordenone, il Chievo ha vinto il suo primo match post-Covid contro il Frosinone per 2-0. 41 punti ed undicesimo posto per i chiavaresi, 45 punti e settimo posto (quindi zona playoff) per i clivensi: una partita assolutamente da vedere quella che si disputerà venerdì 3 luglio al Comunale.

Entella Chievo probabili formazioni, rientra Meggiorini

ENTELLA – La squadra di casa guidata da Boscaglia ha perso Settembrini, diffidato ed ammonito contro il Pordenone. Nessuna altra defezione, però, per i chiavaresi: serviranno necessariamente i tre punti, però, se si vorrà continuare a coltivare il sogno Serie A, per un club ambizioso come quello del patron Gozzi.

CHIEVO – Per i clivensi, la lista di infortunati si limita a Cavar e Tanasijevic: questo significa che Meggiorini ora è di nuovo disponibile, e non è un fatto da poco per il Chievo. In questo modo, il giocatore ex Torino e Bari può rientrare in attacco (da vedere se partirà dalla panchina o direttamente dal 1′), facendo rifiatare Djordjevic verosimilmente. Il Chievo, come già espresso da diversi giocatori, vuole tornare in Serie A il prima possibile: per farlo, serviranno punti e vittorie per mantenere un posto nei playoff e, magari, provare a puntare anche alla promozione diretta.

ENTELLA CHIEVO PROBABILI FORMAZIONI

ENTELLA – Borra; Crialese, Pellizzer, Chiosa, De Col; Paolucci, Mazzitelli, Toscano; Dezi; G.De Luca, M.De Luca.

CHIEVO – Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Esposito, Segre, Obi; Giaccherini, Vignato; Meggiorini.