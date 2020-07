Dove vedere Trapani Pescara, streaming e diretta tv Serie B

Il Trapani sfida il Pescara nello scontro valido per la 36ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming su DAZN.

La ripresa del campionato è stata tribolata per il Pescara, con l’avvicendamento in panchina tra Legrottaglie e Sottil. Il Trapani, al contrario, ha trovato continuità e può ora sperare nella salvezza vincendo contro una rivale diretta. Il Trapani viene dalla sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Pisa e in classifica é penultimo, a forte rischio retrocessione. A quota 42 la squadra abruzzese, quindicesima, a pari merito con il Perugia, e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Frosinone.

In questa pagina tutte le informazioni su Trapani Pescara: dalle notizie sulle probabili formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming su Rai Sport o Dazn.

Dove vedere Trapani Pescara: Canale Tv e streaming

Partita: Trapani Pescara

Data: Venerdì 24 Luglio 2020

Orario: 21.00

Canale tv: NESSUNA COPERTURA

Streaming: Dazn

Dove vedere Trapani Pescara in streaming live su Dazn

La partita Trapani Pescara, match valido per la 36° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche in tv, se si è in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, o se si collega al televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport +HD.

La gara sarà visibile in diretta streaming anche su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. La telecronaca sarà curata da Dario Mastroianni.