Serie B, dove vedere Venezia-Perugia in streaming e diretta tv

Oggi alle ore 21:00 si gioca Venezia-Perugia, valida per la 38esima e ultima giornata di Serie B. Le squadre scenderanno in campo allo stadio Pierluigi Penzo a porte chiuse. Prima di capire dove vedere Venezia-Perugia in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

Il Venezia è quindicesimo in campionato (47 punti) a +2 proprio sul Perugia. Una vittoria regalerebbe ai padroni di casa la certezza della permanenza in Serie B; un pareggio o peggio ancora una sconfitta complicherebbero certamente la situazione. In casa i lagunari hanno racimolato solamente 18 punti: solamente il Livorno retrocesso ha fatto meno punti. Più difficile è la situazione del Perugia. I grifoni sono sedicesimi in classifica (45 punti) in un trenino che comprende Ascoli, Pescara e Cosenza. In caso di risultato avverso infatti gli ospiti devono pregare per un passo falso di tutte e tre le squadre prima nominate. Partita nella partita per Falzerano e Vicario, due ex giocatori del Venezia protagonisti dell’ottima annata dei veneti nella stagione 2017-2018 alla guida di Pippo Inzaghi. Nel girone d’andata il Venezia si era imposto 1-0, mentre nella scorsa stagione doppia vittoria degli umbri per 1-0 e 3-2. Arbitro del match sarà il romano Francesco Fourneau, come guardalinee Di Gioia e Lombardo. Quarto uomo Maggioni. Non ci resta che scoprire dove vedere Venezia-Perugia in streaming e diretta tv.

Dove vedere Venezia-Perugia in streaming e diretta tv

