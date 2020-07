Serie B, dove vedere Cremonese Pordenone in streaming e in tv

Serie B, ecco dove vedere Cremonese Pordenone in streaming e in tv.

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena il match Cremonese – Pordenone, gara valida per l’ultima giornata di Serie B. Le due squadre giocheranno questa partita già consapevoli del loro destino: mentre la Cremonese è dodicesima con 48 punti e già salva matematicamente, il Pordenone è quarto a quota 57 punti ed è certo di un posto nei playoff.

Cremonese e Pordenone si sono sfidate solo cinque volte nella loro storia, quattro volte in Serie C e una in Serie B: in cinque precedenti la Cremonese non è mai riuscita a battere il Pordenone che ha trovato tre vittorie e due pareggi contro il club lombardo.

Dove vedere Cremonese Pordenone: orario e canale tv

Il match valido per la trentottesima giornata di Serie B tra Cremonese e Pordenone andrà in scena questa sera a partire dalle ore 21. La diretta tv del match sarà trasmessa da DAZN. Se si è in possesso di un abbonamento alla piattaforma, sarà possibile seguire la diretta tv di Cremonese Pordenone su qualsiasi Smart TV oppure scaricando l’applicazione sulle console Xbox One o PS4 o ancora utilizzando il dispositivo di Google, Google Chromecast.

Dove vedere Cremonese Pordenone in streaming

La diretta streaming di Cremonese – Pordenone sarà trasmessa sempre sulla piattaforma DAZN. Quindi, sarà possibile seguire il match tra Cremonese e Pordenone scaricando l’applicazione DAZN sul vostro smartphone, pc o tablet. Inoltre è possibile seguire il match in streaming anche acquistando il pacchetto Sport sulla piattaforma Now TV, il servizio streaming live e on demand di Sky.

