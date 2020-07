Serie B, dove vedere Livorno Cremonese streaming e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Livorno Cremonese in streaming e in tv.

Allo Stadio Armando Picchi va in scena il match Livorno – Cremonese, gara valida per la 33° giornata di Serie B. Le due squadre si trovano entrambe nella parte bassa della classifica ma, mentre il Livorno è ultimo con 21 punti e con un piede e mezzo già in Serie C, la Cremonese, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Pescara, è riuscita a uscire dalla zona playout e adesso è quindicesima a quota 37 punti a +1 su Ascoli e Juve Stabia. La gara d’andata si concluse con un pareggio a reti bianche ma la Cremonese, in quattro precedenti giocati al Picchi, ha vinto una sola volta in casa del Livorno: durante lo scorso campionato di Serie B, la squadra allenata allora da Rastelli vinse per 3-1 grazie alla doppietta di Croce e il gol di un giovane Castrovilli.

Il calcio d’inizio è in programma domani alle ore 21 e l’arbitro del match sarà Antonio Rapuano.

Dove vedere Livorno Cremonese streaming e diretta tv

La sfida tra Livorno e Cremonese sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle ore 21. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla vostra Smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One o sulla stick Now Tv. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.