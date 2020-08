Perugia Pescara formazioni: Oddo cerca la rimonta

− PERUGIA PESCARA FORMAZIONI

Poco meno di 24 ore e si decideranno le sorti anche per chi deve rimanere in B o retrocedere in Lega Pro. Dal Renato Curi di Perugia, domani fischio d’inizio alle ore 21, si ripartirà dal 2-1 della gara d’andata a favore del Pescara. Nella gara del 10 agosto, la squadra di Oddo era passata in vantaggio grazie alla rete di Kouan, ma dovette soccombere alla grandissima ripresa degli abruzzesi, che nel giro di 10 minuti, riuscirono a ribaltare tutto grazie alle marcature di Galano e Maniero. Grande novità rispetto alla scorsa stagione è l’abolizione della regola dei gol in trasferta. Difatti, visto che le due squadre hanno finito il campionato appaiate a 45 punti, in caso di parità nel punteggio complessivo tra le due gare, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Un possibile 1-0 o 3-2 per il Perugia entro i tempi regolamentari, dunque, consentirebbe il prosieguo del match anche dopo i 90’minuti. Perugia Pescara formazioni nel dettaglio.

Perugia Pescara formazioni, le scelte dei due allenatori

Per il match di ritorno, Oddo dovrebbe confermare lo stesso undici dell’Adriatico, cambiando però il modulo di gioco, passando dal 4-3-3 al 3-4-2-1. Tra i pali Vicari, trio difensivo composto da Rosi, Gyomber e Sgarbi; nelle corsie laterali a destra Mazzocchi e a sinistra Falasco, mentre in mezzo, il tandem formato da Kouan e Carraro. In avanti, Mazzocchi e Capone a supportare Falcinelli.

Anche Sottil si dovrebbe affidare agli stessi uomini che hanno battuto il Perugia nel match d’andata. 4-2-3-1, con Fiorillo in porta, Masciangelo, Scognamiglio, Campagnaro e Zappa in difesa. In centrocampo, spazio al veterano Memushaj, che sarà coadiuvato dal giovane classe 96′ Palmiero. In avanti, corsa e qualità con Galano, Kastanos e Pucciarelli ad aiutare in fase realizzativa bomber Maniero.

Perugia Pescara formazioni

Perugia (3-4-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Kouan, Carraro, Falasco; Falzerano, Capone; Falcinelli. All. Oddo

Pescara (4-2-3-1): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero; Galano, Pucciarelli, Kastanos; Maniero. All. Sottil