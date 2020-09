Serie A, Verona Udinese streaming gratis: dove vedere il match

Dove vedere Verona Udinese: streaming gratis e Tv Dazn. Il Verona sfida l’Udinese nel Derby del Triveneto della 2ª giornata di Serie A: tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vedere Verona Udinese in tv e streaming gratis su Dazn.

Il Verona di Ivan Juric sfida in casa l’Udinese di Luca Gotti nel Derby del Triveneto della 2ª giornata di Serie A. Gli scaligeri, nonostante lo 0-0 sul campo maturato nel primo impegno stagionale contro la Roma, hanno ottenuto i 3 punti a tavolino per irregolarità nella distinta giallorossa, in attesa dell’esito del ricorso del club capitolino. I friulani non sono invece scesi in campo e recupereranno il 30 settembre la sfida con il neopromosso Spezia.

Nella scorsa stagione, la formazione friulana è stata l’unica del massimo campionato a non ricevere nessun calcio di rigore a favore nei 5 maggiori campionati europei, nonché la prima in Serie A dal 2005/06, ma anche quella che ha collezionato più ‘clean sheet’ assieme all’Inter, ben 14. In questa pagina tutte le informazioni su Verona Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.



Verona Udinese: Diretta Streaming e Canale Tv

Partita: Verona Udinese

Data: 27 settembre 2020

Orario: 15.00

Canale tv: Sky Canale 209

Streaming: DAZN

Dove vedere Verona Udinese in streaming e diretta Tv Dazn