Serie B, dove vedere Salernitana Cremonese: streaming e diretta TV

Dove vedere Salernitana Cremonese, presentazione del match. Questa sera alle ore 21 all’ Arechi di Salerno la Salernitana di Fabrizio Castori ospiterà la Cremonese di Pierpaolo Bisoli, il match è valido per l’ 8.a giornata del campionato di Serie B.

I campani sono in piena zona Play-Off con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) e prima della sosta era arrivata la sconfitta per 2-0 contro la Spal nel match giocato al ‘Mazza’. I ‘grigiorossi’, invece, sono ultimi in classifica con soli 3 punti (3 pareggi e 3 sconfitte) e nell’ultimo turno é arrivata la sconfitta interna per 0-1 contro il Vicenza.

Salernitana-Cremonese sarà diretta dal signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone, coaudiuvato dai signori Tardino e Yoshikawa, mentre il quarto uomo sarà il signor Marchetti.

Le probabili formazioni di Salernitana-Cremonese

Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Djuric, Tutino. All: Castori.

Cremonese (4-3-2-1): Alfonso; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Deli, Castagnetti, Valzania; Gaetano, Bonaiuto; Strizzolo. All: Bisoli.

Dove vedere Salernitana Cremonese, diretta TV e streaming

Dove vedere Salernitana Cremonese in TV e streaming. Il match Salernitana Cremonese, valido per la 7.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Il match sarà visibile anche su Dazn 1 (canale 209 di Sky).

Dove vedere Salernitana Cremonese, i precedenti. Il bilancio dei confronti diretti tra campani e lombardi é di 11 gare con 5 vittorie in favore della Salernitana contro 6 pareggi. Dunque Salernitana imbattuta all’Arechi contro i ‘grigiorossi’.