Arbitri Serie B 11a giornata: ecco le designazioni arbitrali del nuovo turno di campionato. L’Associazione Italiana Arbitri ha reso noto poco fa le designazioni dell’undicesimo turno di campionato di andata di Serie BKT, che si giocherà tra venerdì 11 dicembre e sabato 12 dicembre 2020. Tutti i match saranno visibili in diretta su DAZN, ecco il palinsesto e telecronisti.



Arbitri Serie B 11a giornata, ecco chi dirigerà i match

Domani sera scatterà l’ 11° giornata di Serie BKT. Come di consueto, alla vigilia del primo match, sono uscite le designazioni arbitrali di questo turno di campionato sul sito dell’ Aia, l’Associazione Italiana Arbitri. Domani, venerdì 12 dicembre, in programma due sfide con fischio d’inizio alle 19 e alle 21: Venezia-Monza e Chievo Verona-Reggina saranno dirette rispettivamente da La Penna e Valeri. La sfida considerata ‘big match’ del Via Del Mare tra il Lecce di Corini e il Frosinone di Nesta, gara in programma sabato alle 14 sarà invece diretta da Rocchi. Il match dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Pordenone, in programma sempre sabato alle 14 spetterà a Pasqua. I due posticipi che si giocheranno sempre di sabato, ma alle ore 16 e alle ore 18 Pescara-Vicenza e Cittadella-Spal saranno infine diretti da Orsato e Massa.

Di seguito l’elenco completo delle designazioni Arbitri Serie B 11a giornata di campionato:

BRESCIA – SALERNITANA h. 14.00

AURELIANO

SECHI – RUGGIERI

IV: GARIGLIO

CHIEVO – REGGINA Venerdì 11/12 h. 21.00

AYROLDI

PRENNA – PERROTTI

IV: MAGGIONI

CITTADELLA – SPAL h. 18.00

CAMPLONE

LOMBARDO – ROBILOTTA M.

IV: SANTORO

COSENZA – REGGIANA h. 14.00

MARCHETTI

CECCONI – BOTTEGONI

IV: ROBILOTTA I.

CREMONESE – ASCOLI h. 14.00

MARINI

DELLA CROCE – MORO

IV: AMABILE

LECCE – FROSINONE h. 14.00

GHERSINI

ROCCA – MIELE

IV: PATERNA

PESCARA – LR VICENZA h. 16.00

RAPUANO

VILLA – NUZZI

IV: DIONISI

PISA – PORDENONE h. 14.00

SERRA

TARDINO – MASSARA

IV: SCARPA

VENEZIA – MONZA Venerdì 11/12 h. 19.00

PRONTERA

PAGLIARDINI – SCATRAGLI

IV: MERAVIGLIA

V. ENTELLA – EMPOLI h. 14.00

MASSIMI

BACCINI – ANNALORO

IV: ILLUZZI