Dove vedere Reggina Cremonese Serie B, streaming gratis e diretta TV Rai Sport?

Dove vedere Reggina Cremonese, presentazione del match. Domani pomeriggio alle ore 15 presso lo stadio ‘Granillo’ di Reggio Calabria la Reggina di Marco Baroni ospiterà la Cremonese di Pierpaolo Bisoli, il match è valido per la 16.a giornata del campionato di Serie B.

I calabresi occupano la 17.a posizione in classifica con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia contro la Reggiana per 0-1.

I lombardi, invece, occupano la 14.a posizione con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna dello ‘Zini’ contro il Monza per 0-2.

Reggina-Cremonese sarà diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coaudiuvato dai signori Margani e Ruggieri. Il quarto uomo sarà il signor Robilotta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REGGINA-CREMONESE

Reggina (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Folorunsho, Crisetig, Bianchi; Rolando, Rivas, Bellomo. All: Baroni.

Cremonese (4-3-3): Volpe; Zortea, Fiordaliso, Bianchetti, Valeri; Valzania, Castagnetti, Ghisolfi; Pinato, Strizzolo, Gaetano. All: Bisoli.

Dove vedere Reggina Cremonese, diretta TV e streaming

Dove vedere Reggina Cremonese in TV e streaming. Il match Reggina Cremonese, valido per la 16.a giornata del campionato di Serie B non sarà trasmesso iin chiaro. Il match sarà visibile solo su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Reggina Cremonese, i precedenti. Il bilancio dei confronti diretti tra amaranto e grigiorossi, nei match disputati a Reggio Calabria, sorride agli amaranto. Quattro sono i precedenti tra queste due squadre in Serie B con due vittorie della Reggina e due pareggi. L’ultimo precedente risale alla stagione 1998-1999 con il match che si concluse sullo 0-0.