Dove vedere Venezia-Monza: streaming e diretta Tv

L’undicesima giornata di Serie B si apre con l’anticipo di Venezia-Monza alle ore 19 dell’11 dicembre. Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia entrambe le formazioni lottano per raggiungere la Serie A. La squadra allenata da Cristian Brocchi ha collezionato due risultati non piacevoli per la classifica, un pareggio e una sconfitta. Per rimediare ai troppi scivoloni di quest’anno hanno ben pensato di rinforzarsi in attacco, portando a Mario Balotelli a Monza. I brianzoli in questo momento alloggiano al nono posto in classifica, con 14 punti. I lagunari, con un rendimento sempre positivo, sono piazzati in sesta posizione con 18 punti, a soli 5 punti dalla prima in classifica.

Zanetti e i suoi ragazzi affronteranno i lombardi forti dei risultati positivi sul proprio campo: 4 successi e una sconfitta questa stagione. Non sarà facile per il Monza che in trasferta non ha un rendimento brillante, ha collezionato 3 pareggi, una sconfitta e una vittoria.

L’arrivo di Mario Balotelli darà una mano a Cristian Brocchi per il resto della stagione, il suo esordio non sarà contro il Venezia, non risulta tra i convocati. Il giocatore è arrivato a Monza e si sta già allenando con il gruppo, potrebbe partire dalla prossima gara dei brianzoli, quella contro l’Entella il 15 dicembre.

Dove vedere Monza-Venezia: diretta Tv e streaming

La partita Monza-Venezia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN ( attiva ora il tuo abbonamento). La gara può essere seguita attraverso la piattaforma o l’app, ma anche su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, e dopo il fischio finale gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la comoda visione on demand.