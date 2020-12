Venezia-Monza, probabili formazioni: Balotelli non convocato

Al Pier Luigi Penzo di Venezia questa sera andrà in scena una partita che si promette entusiasmante. Due formazioni che mirano a grandi obiettivi a fine stagione. Il Monza ha pensato di rinforzarsi con l’ingaggio di Mario Balotelli, il Venezia, forte dei buoni risultati e del buon progetto che la società porta avanti da tempo, proverà ad arrivare nella massima serie.

La gara andrà in onda a partire dalle ore 19, di oggi 11 dicembre. Le due squadre arrivano con animi differenti: gli ospiti da una brutta sconfitta (3-0) rimediata contro la Reggiana; i padroni di casa da un buon pareggio contro il Legge in trasferta. Il Monza se vuole ottenere un buon piazzamento in classifica non può più permettersi certi scivoloni.

Il Venezia sta facendo un buon campionato, anche se ha perso qualche punto di troppo con i diversi pareggi che ha ottenuto. Le dieci partite disputate sino ad oggi, contano 5 successi, 3 pareggi, 2 sconfitte. Il ruolino interno è davvero ottimo, 4 vittorie e una sconfitta, il Monza è avvisato. Paolo Zanetti ha convocato 24 giocatori per la gara contro i brianzoli, ma non sono presenti Taugourdeau, Bjarkason e Modolo. I primi due sono out per problemi fisici, Modolo è squalificato. Rientra Antonio J Vacca, anche se non al 100% della forma fisica, fuori 15 giorni, sarà a disposizione di Zanetti.

Il Monza non riesce a trovare sempre la vittoria, ha collezionato solo tre successi, che insieme a 5 pareggi e 2 sconfitte ha portato i brianzoli in 9a posizione con 14 punti. I lombardi si presentano a Venezia con 22 giocatori convocati, tra i quali non sono presenti Boateng, D’Errico e Paletta a causa di infortuni fisici. Belluschi non è presente perché diffidato durante la gara contro la Reggiana. Brocchi non ha convocato Mario Balotelli, l’attaccante si sta già allenando con i nuovi compagni e non esordirà questa sera.

Venezia-Monza, probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Cremonesi, Ceccaroni: Felicioni; Maleh, Vacca, Fiordilino; Amaru, Forte, Di Mariano.

Monza (4-3-2-1): Lamanna; Samprisi, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Machin, Gytkajer; Dany Mota.