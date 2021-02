Cremonese Lecce: dove vederla in tv, orario, formazioni, precedenti. Serie B, 23^ giornata

SERIE B, ALLO ZINI PECCHIA SFIDA CORINI PER OBIETTIVI DIVERSI – Torna in scena la Serie B, nel consueto slot del sabato pomeriggio, sul campo del “Giovanni Zini” la Cremonese ospiterà il Lecce. I salentini, agganciati al gruppo play-off, arrivano da 2 sole vittorie nelle ultime 13 uscite che attestano una prolungata fase calante che potrebbe pregiudicare il loro ritorno nella massima serie. La Cremonese, distante solo 9 lunghezze dai giallo-rossi, si trova appena fuori l’area play-out ma, nonostante la sconfitta nella trasferta veneziana, si trova in slancio. Il Lecce si affiderà alle marcature di bomber Coda, per scalare la vetta, mentre i lombardi riporranno fiducia nel n.17 Strizzolo, per ambire in una salvezza tranquilla.

Cremonese Lecce: precedenti, assenti e probabili formazioni

Le due compagini, nella loro centenaria storia, si sono affrontante in ben 18 occasioni allo Zini, con 9 vittorie grigio-rosse e solo 3 giallo-rosse. In questi match i pugliesi hanno siglato 13 reti, 10 in meno dei lombardi (23) e l’ultima vittoria del Lecce nella città del violino risale al novembre ’98. Per la trasferta di Cremona, Corini dovrà fare a meno dei degenti Tachsidis e Mancosu oltre che di Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkowski e Paganini. Mentre non risultano nella lista redatta da Pecchia lo squalificato Bianchetti e l’infortunato Fornasier, che si aggiungono a Deli, Terranova e Zaccagno.

Questo il probabile 11 di Pecchia:

CREMONESE (4-2-3-1) – Carnesecchi, Zortea, Fornasier, Coccolo, Valeri, Bartolomei, Castagnetti, Valzania, Gaetano, Baez, Strizzolo

Questa la papabile formazione proposta da Corini:

LECCE (4-2-3-1) – Gabriel, Maggio, Pisacane, Lucioni, Majer, Coda, Rodriguez, Henderson, Zuta, Hjulmand, Nikolov

Cremonese Lecce: orario e dove vederla in tv

Per Cremonese-Lecce il direttore di gara designato, l’internazionale Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, emetterà il fischio d’inizio alle ore 14:00. La gara sarà trasmessa dalla piattaforma streaming DAZN in diretta ed in esclusiva assoluta. Il match è quindi visibile attraverso la App, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. Cremonese-Lecce sarà disponibile in streaming anche collegandosi al sito ufficiale del portale, sempre dopo la necessaria sottoscrizione dell’abbonamento a DAZN. La redazione del servizio a pagamento di video streaming online ha affidato la cronaca del match a Edoardo Testoni, commentatore e giornalista comasco della scuderia DAZN. La partita non sarà dunque trasmessa sui canali Rai Sport.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand