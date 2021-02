Dove vedere Brescia Cremonese, streaming Serie B e diretta TV Rai Sport?

Oggi pomeriggio, alle ore 14, presso lo stadio “Rigamonti” si disputerà Brescia-Cremonese, match valido per la 24.a giornata del campionato di Serie B. A scendere in campo saranno le “rondinelle” di Pep Clotet e i grigiorossi di Fabio Pecchia. Prima di scoprire dove vedere Brescia Cremonese in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Brescia occupa la 13.a posizione con 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte) e nel turno precedente ha sconfitto al “Rigamonti” il Chievo (1-0). La Cremonese, invece, occupa la 17.a posizione con 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte) e nelle ultime due giornate ha ottenuto due sconfitte consecutive contro Venezia (3-1) e Lecce (1-2).

Brescia-Cremonese sarà diretta dal signor Alberto Santoro della sezione di Messina, coaudiuvato dai signori Colarossi e Moro, mentre il quarto uomo sarà il signor Ghersini.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-CREMONESE

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Chancellor, Mangraviti, Pajac; Bjarnason, Labojko, Bisoli; Jagiello; Aye, Donnarumma. All: Clotet.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Coccolo, Valeri; Castagnetti, Gustafson; Valzania, Gaetano, Baez; Ciofani. All: Pecchia.

Brescia Cremonese diretta TV e streaming

Il match Brescia Cremonese, valido per la 24.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro. Il match sarà visibile solo su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

I precedenti complessivi tra “rondinelle” e grigiorossi sono 51 in tutti i campionati con il bilancio nettamente in favore del Brescia con 21 vittorie, 19 sono i pareggi e 11 sono le vittorie della Cremonese.