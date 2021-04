Dove vedere Cremonese Pordenone, live streaming Serie B e diretta TV Rai Sport o DAZN?

Sabato 10 aprile 2021 alle ore 14:00 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona andrà in scena Cremonese Pordenone, incontro valido per la 33^ giornata di Serie B 2020/21. Ecco tutte le informazioni dove vedere Cremonese Pordenone in tv e in live streaming.

Dove vedere Cremonese Pordenone, presentazione della partita

L'incontro Cremonese Pordenone metterà a confronto due squadre che cercano punti preziosi per rimanere fuori dalla zona calda della classifica. I padroni di casa grigiorossi allenati da mister Pecchia arrivano all'appuntamento dopo una bella vittoria esterna contro il Cosenza che ha consentito alla Cremonese di salire al tredicesimo posto, a 39 punti. 2 in più dei Ramarri, anch'essi capaci di vincere nell'ultimo turno di campionato, battendo per 3-0 il fanalino di coda Virtus Entella.

Dove vedere Cremonese Pordenone, live streaming e diretta tv Rai Sport o Dazn?

Il match Cremonese Pordenone non sarà trasmesso in diretta TV in chiaro, nè in streaming gratis. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di DAZN (Abbonati ora a 9,99€/mese). In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro Cremonese Pordenone anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).