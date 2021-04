Serie B, Reggina-Reggiana: dove vedere in streaming e diretta tv

Reggina-Reggiana, dove vedere il match valevole per la 34^ giornata di Serie B in streaming e diretta tv. Tutte le informazioni



I padroni di casa per continuare a sognare i playoff, gli emiliani per la permanenza in Serie B. All”Oreste Granillo’ di Reggio Calabria, la Reggina ospita la Reggiana per la 34^ giornata del campionato cadetto. Gli amaranto arrivano a questa sfida in un buon momento di forma. Nelle ultime quattro partite, infatti, la squadra di Baroni ha collezionato due vittorie e due pareggi. Da inizio febbraio, la Reggina è la squadra che, dopo il Lecce (27), ha raccolto più punti in campionato (26). Un rendimento che ha permesso loro di avvicinarsi pericolosamente all’ottavo posto, ora distante solo tre lunghezze.

Discorso diverso, invece, per la Reggiana. Dopo tre pareggi consecutivi, nell’ultimo turno di campionato, gli emiliani si sono dovuti arrendere all’Empoli. Una partita mai in discussione, che ha visto la squadra di Alvini emergere solo nel finale nel disperato tentativo di acciuffare un pareggio che poi non è arrivato. L’ultimo successo in campionato della Reggiana è datato 20 febbraio. In quell’occasione, i granata si imposero 3-0 sul campo del Cittadella grazie ai gol di Eloge, Laribi e Mazzocchi. Da allora 4 pareggi e 5 sconfitte.

Sono 26 i precedenti in Serie B tra Reggina e Reggiana. Il bilancio vede gli amaranto avanti con dieci successi, contro i sette degli emiliani (cinque i pareggi). In terra calabrese, invece, le due compagini si sono affrontate 13 volte. Anche in questo caso i calabresi comandano con 9 vittorie, contro le due dei granata (due le partite terminate senza vincitori né vinti). Negli ultimi cinque confronti andati in scena all”Oreste Granillo’, inoltre, la Reggina ha sempre vinto senza mai subire gol.

