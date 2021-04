Serie B, Vicenza-Lecce: dove vederla in streaming e diretta tv

Vicenza-Lecce, dove vedere il match valevole per la 34^ giornata di Serie B in streaming e diretta tv. Di seguito tutte le informazioni

Al ‘Romeo Menti’ di Vicenza, i biancorossi ospitano il Lecce per la 34^ giornata di Serie B. I padroni di casa sono reduci dal pesante 3-0 subito sul campo della Reggina. Una partita da dimenticare per la squadra di Di Carlo che dopo 6′ di gioco era già sotto di due reti a zero. Per il Vicenza si è trattato del secondo ko consecutivo dopo quello subito, sempre in trasferta, contro l’Ascoli. Due passi falsi che hanno fatto scivolare i biancorossi al dodicesimo posto, a -6 dalla zona playoff. Vincere, dunque, è l’unico risultato utile per mantenere vivo un sogno che con il passare delle giornate sembra affievolirsi sempre più.

Poi c’è il Lecce. Dopo sei vittorie consecutive, nell’ultimo turno di campionato, i salentini sono stati superati 2-1 dalla Spal. I giallorossi non perdono due partite consecutive da dicembre, quando vennero superati prima dall’Ascoli e poi ancora dalla Spal. Una battuta d’arresto inaspettata che di fatto ha riaperto la corsa al secondo posto. La Salernitana, infatti, ora è distante solo un punto.

Lontano dalle mura amiche, il Lecce è reduce da quattro vittorie consecutivi, sei nelle ultime nove giornate. L’ultimo ko subito lontano dal ‘Via del Mare’ risale addirittura a dicembre, proprio contro la Spal. Da allora la squadra di Corini non si è più fermata. Qualora quest’oggi i salentini dovessero ripetersi, per la prima volta nella loro storia in Serie B potrebbero infilare cinque successi di fila in trasferta.

Rai o Dazn? Dove vedere Vicenza Lecce in streaming e diretta tv

Vicenza–Lecce, in programma oggi alle ore 16:00, sarà visibile in diretta streaming su Dazn. La sfida valevole per la 34^ giornata di Serie B potrà essere seguita su diversi dispositivi come Smart Tv, pc, tablet, smartphone e console come Ps4 e Xbox.