Sky, DAZN, TimVision, Helbiz? Dove vedere Cremonese-Lecce streaming e diretta tv, Serie B 1^ giornata

DOVE VEDERE CREMONESE LECCE IN TV E IN STREAMING – Comincia anche la Serie B, non solo la massima serie. Diverse squadre sono pronte a sfidarsi per la promozione in Serie A, e tra queste anche il Lecce: eliminato dal Venezia nella semifinale playoff dell’anno passato, nel 2021/2022 i pugliesi puntano a tornare tra i grandi. La Cremonese, al termine di un grande rush finale, ha ottenuto la salvezza dopo essere stata però a lungo in pericolo. La prima partita delle due squadre darà subito delle indicazioni interessanti: ecco tutte le informazioni su dove vedere Cremonese Lecce in tv e in streaming.

Quando si gioca Cremonese-Lecce: data e luogo del primo match di Serie B

Cremonese-Lecce si disputerà domenica 22 agosto 2021 alle ore 20:30, allo stadio Zino Zino, a Cremona. L’anno scorso la sfida in Lombardia terminò 1-2 per gli ospiti.

Cremonese-Lecce, le probabili formazioni del match: 1^giornata Serie B

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Ravanelli, Coccolo, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Buonaiuto, Baez; Ciofani.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane, Zuta; Nikolov, Hjulmand, Bjorkengren; Henderson; Rodriguez, Coda.

Tutta la Serie BKT è solo su DAZN. 29,99 euro/mese. Attiva ora. Disdici quando vuoi.

Sky, DAZN, Helbiz o TimVision? Dove vedere Cremonese-Lecce Serie B 22 agosto 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La prima partita del campionato di Serie B di Cremonese e Lecce, prevista per il 22 agosto 2021 a Cremona alle ore 20:30, verrà trasmessa in diretta tv su Sky (canale 252 del decoder) e su Dazn. Per gli abbonati al pacchetto Tim Sport e Calcio, sarà possibile seguire l’incontro su TimVision. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match dello Zini anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.