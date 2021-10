Dove vedere Pisa-Pordenone: streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Dove vedere Pisa-Pordenone testacoda del campionato di Serie B, valevole per la giornata numero 9.

Il Pisa trascinato dai gol di Lorenzo Lucca (in foto) cerca di riprendere il cammino trionfale avuto fin qui in campionato e interrotto nella trasferta di Crotone. I toscani sono in testa e vogliono allungare sulle inseguitrici. Il Pordenone invece sta andando molto male e con 1 solo punto all’attivo è all’ultimo posto in classifica.

Sembra difficile che i neroverdi possano impensiere il Pisa, ma il campionato di serie B regala sempre molte sorprese.

Dove vedere Pisa-Pordenone: le probabili formazioni

PISA: (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Nagy, Marin, Tourè; Sibilli; Cohen, Lucca. All.: D’Angelo

Il Pisa ha ripreso fiato dopo gli impegni ravvicinati che hanno di fatto influito sulle prestazioni soprattutto dei nazionali presenti in rosa. Intanto è ufficiale il rinnovo di 2 pedine fondamentali nel suo scacchiere, vale a dire Marin e Sibilli.

PORDENONE: (4-3-1-2): Perisan; El Kaouabibi, Camporese, Barison, Bassoli; Magnino, Petriccione, Zammarini; Folorunsho; Tsadjout, Cambriaghi. All.: Tedino

Pordenone che si affida all’usato sicuro Tedino per provare a risalire la china di una classifica molto complicata.

Pisa-Pordenone si disputerà domenica 24 ottobre alle ore 14:00 allo Stadio “Romeo Anconetani” di Pisa con la capienza ridotta al 75%, e sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN.

