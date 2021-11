Giuseppe Rossi dopo 1301 giorni, torna a far gol in Italia

Sono passati oltre tre anni dall’ultimo gol di Giuseppe Rossi con la maglia di una squadra italiana (nell’ultima occasione Pepito indossava la maglia del Genoa – ndr). L’ex calciatore della nazionale ha firmato il successo della Spal in casa del Cosenza, nella quattordicesima giornata di Serie B. A Ferrara puntano molto sull’italoamericano dal talento cristallino ma con alle spalle una carriera condizionata da tanti, troppi, infortuni.

Il gol di Giuseppe Rossi in Cosenza – Spal

Partito dalla panchina, l’ex Fiorentina è subentrato nella ripresa e dopo pochi minuti ha portato la sua squadra in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, Giuseppe Rossi ha segnato con un bel colpo di testa che di certo non è una sua specialità.

Le parole del tecnico della Spal a fine partita

Josep Clotet Ruiz, allenatore della squadra emiliana, nella conferenza stampa post-partita, analizzando la vittoria dei suoi uomini ha speso parole anche per Giuseppe Rossi: “Prima di tutto per noi era importante innalzare il livello della mentalità, era ciò che chiedevo alla squadra. Dopo la sconfitta contro l’Alessandria non era semplice venire qui a vincere. Abbiamo disputato una partita d’attesa proprio perché consapevoli di come giocava il Cosenza. Vogliamo ridurre il rischio e migliorare il lavoro in fase difensiva, oggi abbiamo dato una buona prova di maturità. Era importante ridurre anche gli errori individuali. Abbiamo approfittato delle difficoltà del Cosenza sui calci d’angolo per segnare il gol vincente. Ho deciso di schierare l’attacco a tre anche e soprattutto per alzare maggiormente il pressing. Il loro dominio del gioco è chiaro, ma ce lo aspettavamo. Oggi abbiamo badato più alla quantità che alla qualità. Se abbiamo retto mezz’ora di attacchi costanti del Cosenza, vuol dire che abbiamo fatto una buona partita. Ci è mancato qualcosa sotto l’aspetto della gestione della palla, ma il carattere mi è piaciuto. La squadra ha saputo leggere la partita. Seculin è dovuto uscire per via di un problema all’adduttore, avvertito durante l’allenamento. Vicari è stato espulso in seguito ad un po’ di tensione in area, entrambe le squadre volevano vincere. Rossi è stato importante oggi, non solo per il gol”