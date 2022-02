La Cremonese passa di misura al Liberati (1-2). In gol per le Fere Mazzocchi

Giornata fredda con vento teso e insistente, che ha reso più faticosa questa 26^ giornata di Campionato di Serie B. Allo stadio Liberati il match tra Ternana e Cremonese si decide, tutto nel secondo tempo, in favore dei grigiorossi più cinici a sfruttare a pieno 2 dei 6 tiri nella porta difesa da Iannarilli. Le Fere escono sconfitte, anche in questa occasione, nonostante le tante occasioni e l’impegno agonistico messo in atto per l’intera durata dell’incontro. Lucarelli parte con il modulo 4-3-2-1: Pettinari terminale offensivo, Partipilo e Furlan a supporto; Salzano, Proietti e Paghera sulla linea di centrocampo, Celli e Defendi i terzini. Pecchia alla ricerca della promozione diretta in A risponde con Ciofani in attacco e Gaetano alle sue spalle, Gondo e Baez gli esterni offensivi; Fagioli e Castagnetti sulla mediana. Nel prossimo turno di Serie B per la Ternana impegno in casa contro il Pordenone, la Cremonese giocherà in trasferta con il Benevento.

Ternana-Cremonese: si decide tutto nel secondo tempo

Dopo 5′ è la formazione di casa ad avere l’occasione buona per sbloccare la partita con Proietti che chiama alla risposta Carnesecchi con i pugni. Il ritmo di gioco resta alto nonostante un forte vento che condiziona anche le traiettorie. Poco prima del quarto d’ora Gondo appoggia per Baez, il numero sette grigiorosso in area si coordina con il mancino: pallone di poco a lato. E poi è bravo Iannarilli a respingere un tiro insidioso sul primo palo di Gaetano. La risposta delle Fere è affidata a Pettinari e Partipilo, ma la partita non si sblocca. Alla mezz’ora di gioco la conclusione di Gondo è murata da Celli. Prima dell’intervallo ci prova Partipilo da grande distanza. Il pallone sfila sul fondo è le squadre vanno a riposo in perfetta parità. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Lucarelli parte forte e Proietti scocca un tiro potente. Carnesecchi vola e con la mano di richiamo devia la sfera. Nel ribaltamento di fronte Ciofani in area si gira e calcia in porta, Iannarilli alza il pallone oltre la traversa. Il gol è nell’aria. Al 59′ la sblocca la Cremonese: Baez calcia un missile di destro a giro all’incrocio dei pali. Bastano solo 3′ agli umbri per pareggiare. Proietti scodella in area, Mazzocchi anticipa Bianchetti e di testa batte Carnesecchi. Al 65′ i rossoverdi hanno una grande chance: Partipilo innesca Bogdan a pochi passi dalla porta, Carnesecchi si salva deviando il pallone sul palo. La partita continua ad essere giocata ad alti ritmi nonostante il forte vento. Allo scoccare del 80′ sulla conclusione angolata da fuori area di Gaetano, Iannarilli si allunga ma non arriva sul pallone. Così la Cremonese trova il gol del nuovo vantaggio. La Ternana non vi sta a perdere, prima del 90′ Partipilo chiede un rigore dopo una caduta in area, l’arbitro fa cenno di proseguire. Oltre i titoli di coda del match (95′) Partipilo trova la rete del pareggio ma interviene il Var, e gol annullato per posizione irregolare.

Ternana-Cremonese 1-2

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Sørensen, Bogdan, Celli (26′ st Martella); Paghera (36′ st Peralta), Proietti (36′ st Koutsoupias), Salzano; Partipilo, Pettinari (1′ st Capone), Furlan (15′ st Mazzocchi). A disp.: Krapikas, Rovaglia, Capuano, Boben, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Meroni, Valeri (1′ st Crescenzi); Castagnetti, Fagioli (21′ st Rafia); Gondo (14′ st Zanimacchia), Gaetano, Baez; Ciofani (Cap., 21′ st Di Carmine). A disp.: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Casasola, Bartolomei, Politic, Okoli. All.: Fabio Pecchia

Arbitro: Antonio Giua (Olbia)

Assistenti: Michele Lombardi (Brescia), Claudio Gualtieri (Asti)

IV Uomo: Claudio Petrella (Viterbo)

VAR: Giaomo Camplone di Pescara (AVAR Edoardo Respollini di Livorno)

Marcatori: 14′ st Baez (C.), 17′ st Mazzocchi (T.), 35′ st Gaetano (C.)

Ammoniti: Partipilo e Salzano (T.), Castagnetti, Fagioli e Baez (C.)

Note: Gara iniziata con 5 minuti di ritardo in segno di solidarietà verso il popolo ucraino. Spettatori: 2.022 (di cui 87 ospiti). Calci d’angolo 3-6 per la Cremonese. Recuperi: 0′ pt e 4′ st