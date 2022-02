Perugia-Cremonese, Alvini: “Stiamo crescendo. Oggi una bella giornata di sport”

“Perugia maturo che ha giocato per vincere, concedendo solo pochissimo a una squadra forte. C’è rammarico per non aver concretizzato nei primi venti minuti. Specialmente negli ultimi 10′ la squadra ha dimostrato maturità. Stiamo crescendo”, questa la lettura della gara giocata in casa dai Grifoni contro la Cremonese fatta dal tecnico biancorosso Massimiliano Alvini. Ad assistere la gara oltre 4.000 spettatori, con la Curva Nord al completo (nei limiti consentiti). “Oggi il pubblico è stato importante e la squadra è stata all’altezza – ha confermato il mister -. È stata una bella giornata di sport. Il calore intorno alla squadra ti dà emozioni”. Il match tra il Perugia, che dopo le ultime prestazioni si è posizionato nel perimetro play-off e la Cremonese al vertice della classifica si è conclusa in perfetta parità: 0-0. Gli umbri hanno costruito di più e in una serie di occasioni si sono resi pericolosi con De Luca. “È un punto di valore per come la squadra ha saputo interpretare la partita – prosegue l’analisi della partita -. La loro forza è il palleggio. Loro ci hanno fatto giocare male, ma anche noi li abbiamo fatti giocare male. La Cremonese in certi momenti della partita è devastante, soprattutto in trasferta nelle transizioni è forte”. Il pensiero del tecnico di Fucecchio adesso è già sulla prossima partita. Martedì 22 febbraio i biancorossi affrontano in trasferta l’Alessandria con fischio d’inizio alle ore 18.30. “Martedì decideremo come scendere in campo, ma le idee sono chiare su quello che vogliamo fare. La squadra farà di tutto per raggiungere gli obiettivi. Abbiamo voglia di migliorare, e di vedere lo stadio come oggi”.

Perugia-Cremonese, Dell’Orco: “Una buona partita, con il piglio giusto”

“Abbiamo affrontato questa partita con il piglio giusto – ha evidenziato il difensore biancorosso Dell’Orco -. Avevamo davanti una squadra di grande qualità. Non siamo riusciti a sbloccarla. Abbiamo fatto una buona partita di reparto e di squadra. Il pareggio da continuità ai risultati. Il primo obiettivo resta quello di raggiungere la salvezza e poi possiamo guardare oltre”

Il pagellone dei Grifoni

Perugia (3-4-2-1) 6: Chichizola 6.5 – Sgarbi 6, Angella 6.5, Dell’Orco 6.5 – Lisi 6.5 (31′ st Beghetto 6), Segre 6.5, Burrai 6 (1′ st Kouan 6), Ferrarini 6 (11′ st Falzerano 6) – Santoro 6, Matos 6 (11′ st Olivieri 6) – De Luca 6.5 (38′ st Carretta 6). All. Alvini 6.5