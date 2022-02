Serie B, Ternana Reggina 2-0 Lucarelli: “Una vittoria importante”

“È stata una partita che mi ha soddisfatto, tranne qualche sfumatura da correggere”, ha affermato nel post gara l’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, dopo la vittoria per 2-0 contro la Reggina2-0 contro la Reggina. Le Fere tra le mura amiche disputano un’ottima gara proseguendo quanto mostrato, prima della sosta per le nazionali, contro il Brescia. “Oggi era importante conquistare i tre punti, e l’atteggiamento – ha sottolineato il tecnico rossoverde -. I gol? L’importante è che la buttiamo dentro, e che i tifosi si divertono. Avevamo molti giocatori acciaccati. Come Donnarumma che era in panchina, ma non utilizzabile. Oggi era importante la vittoria per mettere fieno in cascina in vista delle prossime partite”. Con questa vittoria gli umbri salgono a 27 punti collocandosi nel centro della classifica. Il mese di febbraio per tutte le squadre del campionato cadetto rappresenterà un vero e proprio tuor de force con una partita ogni tre giorni. La squadra di mister Lucarelli affronterà in trasferta un squadra dei piani alti della classifica: il Pisa sabato 12 febbraio con fischio di inizio alle ore 14. “Giocheremo contro squadre forti, che ci faranno correre tanto – ha confermato il mister -. Perciò avremo bisogno di tutta la rosa. Pisa, Monza, Parma e Spal non sono dei bellissimi clienti. Quindi, è stato importante portare a casa la vittoria oggi”.