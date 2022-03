Parma, Krause: piena fiducia a Iachini

Il Presidente del Parma, Kyle Kruse, ha elogiato il lavoro di Giuseppe Iachini sulla panchina dei ducali. L’imprenditore americano ha dichiarato: “Iachini? Lui è il mister e i giocatori stanno facendo bene con lui, sarei contento di continuare insieme”. L’ex tecnico della Fiorentina è subentrato a fine novembre a Enzo Maresca. Al momento il Parma guidato dal tecnico di Ascoli Piceno ha recuperato qualche posizione ma è ancora lontano dalla zona play-off.

Il Parma Calcio avrà una nuova casa

Nell’incontro tenutosi nel Comune emiliano, insieme al sindaco di Parma Federico Pizzarotti e al vicesindaco Marco Bosi, Kyle Krause è tornato a parlare anche dello sviluppo del nuovo Tardini. Sul sito ufficiale della società, sono state pubblicate le parole del Presidente dei ducali, il quale ha dichiarato: “Non si è mai fermato il lavoro sul progetto Stadio Tardini. I tempi di realizzazione sono più lunghi di quanto ci aspettavamo ma si sta lavorando sullo studio di fattibilità. Nulla è immutabile. Questo è il punto di partenza e non di arrivo. Si sta lavorando per ottenere il miglior progetto per la città. Avere uno stadio rinnovato è un’opportunità unica. Il luogo dove si trova è perfetto per la città e l’unico luogo possibile per creare energia, positività ed emozione che ci permette anche di sviluppare quello che si può creare intorno. Voglio assicurare che faremo tutto il possibile e che questo progetto sarà il più sostenibile, fattibile e anche inclusivo, per la città e per i cittadini di Parma. Non vediamo l’ora di riuscire a portare avanti il progetto, il processo decisionale ci auguriamo sia il più veloce possibile”.