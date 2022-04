Serie B, dove vedere Reggina-Lecce: diretta TV e streaming, Sky o DAZN?

Ecco dove vedere il posticipo della 35° giornata del campionato di Serie BKT Reggina-Lecce, in diretta TV oppure in streaming. La capolista fa visita alla Reggina in un match che si preannuncia equilibrato e pieno di tensione, vista la posta in palio altissima soprattutto per i giallorossi pugliesi.

I calabresi ormai non possono più sperare nella rincorsa ai playoff e sono salvi. I ragazzi di mister Baroni cercano invece di proseguire la rincorsa al sogno della promozione diretta in Serie A. E’ chiaro che da match come questo hanno soltanto da perdere.

Ecco dove vedere Reggina-Lecce: i pugliesi col sogno della Serie A

Reggina-Lecce si disputerà Lunedi 18 Aprile alle ore 15:00 allo Stadio Granillo di Reggio Calabria. Sarà possibile seguire l’evento su DAZN, in streaming live e on demand, con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia.

