Serie B 2022-23, dove vedere 1-3° giornata campionato su Sky, DAZN ed Helbiz Live. Dopo aver svelato il calendario del campionato della suddetta cadetteria, è il turno di scoprire dove poter vedere in diretta tv e streaming gratis le prime tre giornate della stagione sportiva 2022-23. In questa pagina tutte le informazioni necessarie.

Sky, DAZN o Helbiz Live? Dove vedere prime tre giornate Serie B

La Lega Serie B ha reso noto il programma gare delle prime tre giornate di campionato 2022-23. Il campionato inizierà sabato 13 agosto con l’opening day previsto per venerdì 12 agosto allo stadio “Tardini” di Parma per la sfida con in campo il neopromosso Bari. Tre le soste per gli impegni delle nazionali maggiori e giovanili: sabato-domenica 24-25 settembre, sabato-domenica 19-20 novembre e sabato-domenica 25-26 marzo 2023. Fine Campionato (ultima giornata) venerdì 19 maggio 2023. La sosta invernale è programmata dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 e ci sarà il boxing day del 26 dicembre che corrisponderà alla 19a giornata, l’ultima del girone di andata.

La Serie BKT ha deciso di giocare durante i mondiali in Qatar per valorizzare il proprio prodotto e stare vicino ai tifosi italiani che avranno nella B il campionato di riferimento per almeno due mesi. Ridotti infine al minimo i turni infrasettimanali che saranno due: giovedì 08 dicembre e martedì 28 febbraio.

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA SKY, DAZN ED HELBIZ LIVE

1a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 12 agosto 2022 ore 20:45 PARMA – BARI DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Sabato 13 agosto 2022 ore 20:45 CITTADELLA – PISA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Sabato 13 agosto 2022 ore 20:45 COMO – CAGLIARI DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Sabato 13 agosto 2022 ore 20:45 PALERMO – PERUGIA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 14 agosto 2022 ore 20:45 ASCOLI – TERNANA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 14 agosto 2022 ore 20:45 BENEVENTO – COSENZA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 14 agosto 2022 ore 20:45 BRESCIA – SÜDTIROL DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 14 agosto 2022 ore 20:45 MODENA – FROSINONE DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 14 agosto 2022 ore 20:45 SPAL – REGGINA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 14 agosto 2022 ore 20:45 VENEZIA – GENOA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

2a GIORNATA DI ANDATA



Venerdì 19 agosto 2022 ore 20:45 BARI – PALERMO DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Sabato 20 agosto 2022 ore 20:45 ASCOLI – SPAL DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Sabato 20 agosto 2022 ore 20:45 GENOA – BENEVENTO DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Sabato 20 agosto 2022 ore 20:45 PERUGIA – PARMA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 21 agosto 2022 ore 20:45 CAGLIARI – CITTADELLA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 21 agosto 2022 ore 20:45 COSENZA – MODENA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 21 agosto 2022 ore 20:45 FROSINONE – BRESCIA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 21 agosto 2022 ore 20:45 PISA – COMO DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 21 agosto 2022 ore 20:45 SÜDTIROL – VENEZIA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ

Domenica 21 agosto 2022 ore 20:45 TERNANA REGGINA DIRETTA SKY + DAZN + HELBIZ