Serie B, dove vedere Palermo-Sud Tirol: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la gara valida per il campionato di Serie B Palermo-Sud Tirol in diretta TV e streaming. Le due squadre arrivano a questa 7^ giornata di campionato appaiate in classifica con 7 punti e rispettivamente in 14^ e 15^ posizione della graduatoria del campionato cadetto. Con un rendimento speculare forte di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte entrambe cercano delle conferme per rilanciare il proprio cammino verso un percorso più tranquillo in chiave salvezza. Anche la sfida tra i bomber delle due squadre Brunori (arrivato dalla Juventus dopo una lunghissima trattativa) e Rover è in parità, avendo entrambi segnato 3 reti.

Le due squadre hanno entrambe un problema offensivo per il quale segnano poco. Il Palermo che sembra aver però registrato la difesa un pò meglio rispetto ai rivali, il lavoro di mister Corini sembra dare i suoi frutti.

La sfida si gioca sabato 1 ottobre alle ore 14:00 allo stadio Renzo Barbera e sarà arbitrata dal signor Daniele Paterna coadiuvato al VAR da Marco Serra.

Palermo-Sud Tirol: ecco dove vedere la 7^ giornata di Serie B

Palermo-Sudtirol valida per il campionato di Serie B è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 14:00 del giorno 01-10-2022. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

