Serie B, dove vedere Pisa-Palermo: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere Palermo-Pisa in diretta TV e streaming. Il match del Renzo Barbera di Palermo è valido per la 9^ giornata del campionato di serie B e mette di fronte due squadre abbastanza deluse da questo inizio di stagione. Il Palermo ha accusato l’addio di Baldini e sta provando a riemergere da una situazione difficile. Purtroppo le ultime tre sconfitte consecutive non danno slancio ai ragazzi di mister Corini. Il Pisa invece, partito con sogni di promozione. si è ritrovato ultimo ed è stato costretto all’addio a Maran per tornare nelle mani di Luca D’Angelo, tecnico fino allo scorso campionato. La cura sembra funzionare per i toscani, reduci da 3 risultati utili consecutivi.

Le due squadre si erano già affrontate in ritiro precampionato, quando il Pisa umiliò i siciliani con un rotondissimo 5-0. Ma era soltanto calcio d’Agosto.

Palermo-Pisa, le formazioni della sfida

Probabile formazione Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella, Sala; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.

Allenatore: Eugenio Corini

Probabile formazione Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Marin, Ionita, Nagy; Tramoni, Sibilli, Gliozzi.

Allenatore: Luca D’Angelo

Ecco dove vedere Palermo-Pisa in diretta TV e streaming

La gara di Serie B Palermo-Pisa si disputerà al Barbera di Palermo sabato 15 ottobre 2022 alle ore 14:00. La gara verrà trasmessa da Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.