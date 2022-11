Cagliari: scelto il nuovo DS, a sorpresa sorpassato Carli all’ultima curva

In arrivo il nuovo direttore sportivo a Cagliari. Quando tutto faceva presagire al ritorno di Carli arriva il sorpasso di un nuovo DS, a dire il vero un pò a sorpresa. Dopo l’addio con Capozucca il Cagliari era rimasto senza DS e finalmente ora questo vuoto verrà colmato.

Ecco il nome del nuovo DS del Cagliari

Sembrava tutto fatto per Carli nuovo DS e invece non è stato così. Il Cagliari è vicino all’accordo con Nereo Bonato per il ruolo di direttore sportivo. Secondo TMW ai dettagli l’intesa definitiva. Lavorerà in coppia con Muzzi. Per lui esperienze con Udinese Sassuolo e Cremonese. Direttore sportivo di esperienza, in cerca di rilancio dopo che con la Cremonese non sono arrivati i risultati sperati. Il dirigente veneto raggiunse ottimi traguardi a Sassuolo, mentre a Udine la stagione fu positiva dal punto di vista del mercato con la scoperta di Rodrigo De Paul.