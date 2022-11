Cagliari, le parole di Liverani verso Frosinone: “Gara stimolante, andremo per vincere”

Il Cagliari di Fabio Liverani farà visita alla capolista Frosinone e vuole ottenere un risultato di prestigio, magari con una prestazione altisonante. Quest’anno il Frosinone sta andando alla grandissima e si trova in prima posizione solitario, ma il Cagliari vuole vendere cara la pelle e trovare un risultato d’eccellenza per iniziare a svoltare la sua stagione.

Le parole di Liverani

Ecco le parole di Fabio Liverani in conferenza stampa pre-Frosinone, riguardo al momento del Cagliari e agli avversari di giornata: “Fabio Grosso è un ragazzo che ha giocato con me a Perugia, è un ragazzo intelligente. Il Frosinone non ha fatto i playoff l’anno scorso, ma è stato confermato e ha avuto tempo per lavorare. Stanno raccogliendo il lavoro iniziato 15 mesi fa. Penso sia il loro segreto, hanno valutato il lavoro dell’allenatore al di la dei risultati. Io penso che il primo avversario del Cagliari sia il Cagliari. Per noi è uno stimolo affrontare il Frosinone, andiamo lì con grande rispetto ma con grande personalità e voglia di misurarci. Goldaniga e Falco non dovrebbero recuperare e lavoreranno qua a Cagliari per recuperare in vista delle prossime partite. Pavoletti è in gruppo con noi e ci sarà”.