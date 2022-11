Genoa, involuzione in campo e tornano i dubbi su Blessin. Spuntano due nomi per la sostituzione

Il Genoa di Blessin era riuscito a raggiungere una tranquillità importante e una “vista” di classifica ottimale dopo tante delusioni, retrocessione dello scorso anno inclusa. Nelle ultime uscite però c’è stata una involuzione tecnica che non fa ben sperare i tifosi e rimette in dubbio mister Blessin. Spuntano anche due nomi, uno per la sostituzione immediata e uno per il futuro?

Ecco i due nomi per la panchina del Genoa se Blessin…

Se il Genoa di Blessin dovesse piombare in una crisi senza fine l’esonero, al momento difficile, prenderebbe corpo. Il nome più caldo che in realtà già circola nell’ambiente per la sostituzione di Blessin è quello di Aurelio Andreazzoli. Quello di Andreazzoli sarebbe il nome per un progetto a breve termine che punterebbe ovviamente sulla promozione immediata del Genoa. Il secondo nome più fascinoso invece è quello addirittura di Marcelo Bielsa. Con Bielsa si che si tratterebbe più che altro di un progetto, con un allenatore che come già dimostrato in passato non guarderebbe alla categoria ma al gioco della squadra. Nel frattempo si continua con Blessin, ma il suo lavoro è da monitorare giornata dopo giornata.