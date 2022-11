Genoa, la carica di Blessin: “Oggi conta il risultato, dobbiamo essere cinici”

Il Genoa che affronterà alle 15 il Perugia sarà una squadra carica e ricaricata dalla sosta. I tre punti in palio sono l’obiettivo per i ragazzi caricati a dovere da mister Blessin che ha le idee chiare e vuole solo la vittoria, da ottenere in qualsiasi modo. Il Genoa attualmente vede la promozione diretta distante 2 punti in classifica, posizione occupata attualmente dalla Reggina.

Le parole di Blessin

Blessin in conferenza stampa prepartita non ha usato mezzi termini per indicare la via da seguire nella partita di oggi pomeriggio contro il Perugia. Ecco un breve estratto: “La mentalità è la chiave del successo. Durante la sosta abbiamo lavorato duramente. Oggi conta solo il risultato, dobbiamo essere cinici e mantenere alta la concentrazione. Voglio vedere in campo una squadra che abbia fame di vittoria sin dal primo minuto”.