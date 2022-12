L’amara sconfitta per 2-1 contro il Palermo, con rete di Pavoletti allo scadere, potrebbe costare carissima a Fabio Liverani. Il Cagliari è attualmente 14esimo in classifica e la candidatura di Claudio Ranieri sta prendendo sempre più piede. L’ex allenatore della Samp è abituato a fare veri e propri miracoli sportivi – e.g. la vittoria della Premier col Leicester – e potrebbe risollevare i sardi.

Ranieri vicino al Cagliari: le ultime

Con un Cagliari in una posizione di classifica precaria, l’allenatore romano potrebbe fare al caso dei sardi. Non mancano, però, le domande sul nome di Ranieri, come espresso da Andrea Matta, giornalista de la Radiolina durante “A voi la linea”: “Bisogna vedere innanzitutto quanto c’è di vero e se effettivamente sia stato contattato dal Cagliari. La carriera di Ranieri parla da sola, tuttavia ho seri dubbi. Dubbi più che altro dettati dalla paura che in un contesto del genere ed in una situazione del genere, qualora le cose dovessero andare male, che si possa rovinare il bellissimo ricordo della precedente esperienza di Ranieri a Cagliari”. Ranieri ha infatti già allenato il Cagliari dal 1988 al 1991, portando i sardi dalla Serie C alla Serie A in due sole stagioni, prima di passare al Napoli.