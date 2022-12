Genoa: esonerato Blessin, ecco il nome nuovo sulla panchina

Il Genoa sta cercando di prendere tempo, il più possibile, per valutare la soluzione migliore per il post Blessin. La società non vuole sbagliare scelta e dopo aver rinnovato inizialmente la fiducia al tecnico, la sconfitta interna nell’ultima di campionato ha segnato il futuro di Blessin. Ecco il nome nuovo e affascinante per la sua sostituzione, dopo l’esonero di qualche minuto fa.

Il nome affascinante del sostituto di Blessin

Appena dopo la sconfitta interna già il futuro di Blessin sembrava più che segnato. Due i nomi accostati alla panchina del Genoa, come quello di Bjelica e Semplici. Ipotesi che al momento sembrano raffreddarsi, mentre si concretizza a sorpresa una soluzione interna molto molto affascinant. Sulla panchina del Genoa arriva Alberto Gilardino. Alberto Gilardino passa dalla panchina della Primavera del Genoa alla prima squadra, un nuovo Campione del Mondo del 2006 anche lui su una panchina di Serie A. Benvenuto nel club degli allenatori a Gilardino, vedremo se rimarrà come allenatore o sarà una soluzione provvisoria.