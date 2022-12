Genoa: ecco i due nomi per il dopo Blessin

Il Genoa non riesce a svoltare la stagione e ieri è arrivata una sconfitta interna inaspettata. E come spesso capita nel calcio a rimetterci più di tutti potrebbe essere proprio l’allenatore. Blessin a rischio esonero e circola già il nome del probabile sostituto, anzi sono due per l’esattezza i nomi in corsa.

Ecco i nomi del post Blessin

Il Genoa sta affrontando una piccola crisi di risultati, cinque partite senza vittorie e l’ultimo successo che è datato 22 ottobre contro la Ternana, poi tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Rendimento al di sotto delle aspettative per una squadra che vuole tornare in Serie A e soprattutto si è imboccato un pericoloso trend negativo. Ragion per cui il Genoa ragiona su un possibile esonero di Blessin. Ecco i due nomi che circolano per la sostituzione. Il primo è quello si Nenad Bjelica, ex Spezia, già accostato ai rossoblù dopo il ko di Perugia. Il secondo nome che si aggiunge alla lista, invece, è quello di Leonardo Semplici, libero dopo l’esonero dal Cagliari del 14 settembre 2021.