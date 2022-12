Il Cagliari non vince più: Liverani a rischio esonero

Il Cagliari non vince più. Calcolando la sconfitta contro la Ternana, sono ben 8 partite che i sardi non escono vincitori dal campo e i bonus per l’allenatore potrebbero essere finiti davvero. I tifosi chiedono sui social l’esonero di Liverani già da fine ottobre, dopo la sconfitta contro l’Ascoli per 2-1. L’ultima vittoria risale al 15 ottobre per 2-1 contro il Brescia, da quella partita in poi due sconfitte con Bologna (in Coppa Italia) e Ascoli e poi 5 pareggi. E ora la sconfitta contro la Ternana con annesso rigore sbagliato da Pavoletti al minuto 76.

Liverani vicino all’esonero

I sardi sono attualmente al dodicesimo posto con 16 punti in 19 partite: troppo poco per una squadra con un organico da Serie A. L’anticipo della sedicesima giornata potrebbe quindi costare caro a Liverani, sempre più vicino all’esonero. La media punti dei sardi è di poco superiore al punto a partita e non è un caso che oltre alla vittoria contro il Brescia il 15 ottobre, per trovare la squadra di Liverani vittoriosa, bisogna tornare al 10 settembre. Prima della sconfitta contro la Ternana, le ultime 5 giornate avevano visto il Cagliari portare a casa 5 punti, frutto dei pareggi con Parma, Frosinone, Pisa, Sudtirol e Reggina. La Ternana, nel frattempo, si porta al terzo posto in solitaria, in attesa del Bari.